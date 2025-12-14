Мука, кефир и щепотка соли — жарю финские оладьи «летут». Простая и вкусная выпечка к чаю

В скандинавской кухне, где ценятся простота, сытность и умение создавать уют даже в суровом климате, скромные оладьи занимают особое место. Финские «летут» — это не просто блины, а целая философия неторопливого, осознанного завтрака. Их главное чудо — невероятная воздушность, достигаемая за счет кефирного теста и взбитых белков. Готовые оладьи получаются толстенькими, нежными внутри, с тончайшей румяной корочкой и характерной мягкой текстурой, за которую их и сравнивают с легкими облаками. Это идеальное начало дня с истинно северным характером — спокойным, теплым и очень вкусным.

Для приготовления понадобится: 200 мл кефира, 150 г пшеничной муки, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1/2 чайной ложки соды и растительное масло для жарки.

Разделите яйца на желтки и белки. Желтки взбейте с сахаром и солью до светлой пены. Добавьте кефир комнатной температуры и хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку, смешанную с содой, и аккуратно замесите однородное, довольно густое тесто без комков. Белки взбейте в отдельной посуде в устойчивую пену. Лопаткой введите взбитые белки в тесто, стараясь сохранить его воздушность, аккуратно перемешивая снизу вверх. Дайте тесту постоять 10–15 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие толстые оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу со сметаной, ягодным джемом или свежими ягодами.

