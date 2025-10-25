Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:00

В копилку рецептов на Новый год — обалденный картофельный салат. Простой, гениально вкусный и без кучи майонеза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скоро наступают новогодние праздники, а значит, пора готовить что-то особенное для праздничного стола. Этот немецкий картофельный салат — простой, но невероятно вкусный вариант, который точно понравится всем гостям. Быстро, аппетитно и с идеальным балансом вкусов — от картофеля до нежной заправки.

Для приготовления используйте 500 граммов отварного картофеля, 7 маринованных корнишонов, 80 граммов салями, 500 граммов шампиньонов, 2 репчатые луковицы и 5 веточек укропа. Заправка готовится из 4 столовых ложек оливкового масла, белого винного уксуса и 1 чайной ложки зернистой горчицы, по вкусу добавляем соль и черный перец.

Картофель нарезаем крупными кусками и оставляем с 2-3 ложками огуречного рассола на 10 минут. Лук и грибы обжариваем до золотистого цвета, а огурцы и салями режем кубиками. Все ингредиенты соединяем, заправляем оливковым маслом, уксусом и горчицей, аккуратно перемешиваем. Салат готов к подаче — яркий, ароматный и праздничный!

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали.

Читайте также
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Общество
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Общество
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Общество
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Общество
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Семья и жизнь
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
салат
картофель
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.