В копилку рецептов на Новый год — обалденный картофельный салат. Простой, гениально вкусный и без кучи майонеза

Скоро наступают новогодние праздники, а значит, пора готовить что-то особенное для праздничного стола. Этот немецкий картофельный салат — простой, но невероятно вкусный вариант, который точно понравится всем гостям. Быстро, аппетитно и с идеальным балансом вкусов — от картофеля до нежной заправки.

Для приготовления используйте 500 граммов отварного картофеля, 7 маринованных корнишонов, 80 граммов салями, 500 граммов шампиньонов, 2 репчатые луковицы и 5 веточек укропа. Заправка готовится из 4 столовых ложек оливкового масла, белого винного уксуса и 1 чайной ложки зернистой горчицы, по вкусу добавляем соль и черный перец.

Картофель нарезаем крупными кусками и оставляем с 2-3 ложками огуречного рассола на 10 минут. Лук и грибы обжариваем до золотистого цвета, а огурцы и салями режем кубиками. Все ингредиенты соединяем, заправляем оливковым маслом, уксусом и горчицей, аккуратно перемешиваем. Салат готов к подаче — яркий, ароматный и праздничный!

