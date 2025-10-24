Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе

Этот салат придумала для похудения, но гости его смели первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Он легкий, сытный и совершенно некалорийный, а особый соус на основе вареных яиц, натурального йогурта и чеснока превращает каждый слой в нежное удовольствие. Салат прекрасно подходит для семейного ужина или перекуса без чувства вины.

Для приготовления понадобится 2 копченые куриные грудки, 3 отварных картофелины, 2 отварные моркови, 300 г шампиньонов, 4 яйца и немного зеленого лука. Сначала картофель, морковь и яйца отваривают до готовности, шампиньоны нарезают и обжаривают до золотистой корочки, а куриную грудку режут кубиками.

Сборка салата происходит слоями: картофель, курица, морковь, грибы и 2 яйца, каждый слой промазывают легким йогуртово-яичным соусом с чесноком, солью и перцем по вкусу. Для соуса нужно просто взбить в блендере 2 вареных яйца, греческий йогурт, соль, чеснок и перец. Сверху посыпьте зеленым луком и дайте салату немного настояться в холодильнике. В итоге получается слоеный ароматный и нежный салат, который радует вкусом и помогает поддерживать форму.

