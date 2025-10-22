Замените обычные пирожки на эти и похудеете: диетические булочки с яйцом и луком

Замените обычные пирожки на эти, и вы точно похудеете. Эти диетические булочки с яйцом и луком готовятся без муки, при этом они сытные и имеют нежную текстуру благодаря творогу в составе.

Вам понадобится: для теста — 180 г творога, 1 яйцо, 0,5 ч. л. разрыхлителя, соль по вкусу; для начинки — 2 вареных яйца, 25 г зеленого лука, соль. Рецепт: замесите тесто из творога, яйца, разрыхлителя и соли, затем уберите его в холодильник на 30 минут. Для начинки смешайте мелко нарезанные вареные яйца и лук. Тесто разделите на части, раскатайте, выложите начинку, сформируйте булочки и выпекайте при 180 °C около 30 минут.

Калорийность таких булочек составляет около 180 ккал на 100 граммов. Творожное тесто дает выпечке приятную кислинку и нежную текстуру, а сочная начинка с зеленым луком прекрасно ее дополняет.

