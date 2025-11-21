Пончики больше не делаю. Вместо них слоеный конвертик с румяной корочкой — армянский назук: простая и вкусная выпечка к чаю

Знаете, какая выпечка может стать настоящим кулинарным сувениром из Армении, даже если вы никогда там не были? Назук — те самые дрожжевые булочки-рулетики с ореховой начинкой, которые пекут в каждой армянской семье. Эти ароматные, с хрустящей корочкой и нежной сладкой начинкой булочки пахнут ванилью и детством. Они настолько вкусны, что их действительно хочется везти в подарок друзьям, как это делают туристы, покупая их перед самым вылетом домой. И пусть вы не в Ереване — их волшебный вкус легко повторить на своей кухне!

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 50 г сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли, 1 ч. л. ванилина. Для начинки: 200 г молотых грецких орехов, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти 1,5 часа. Раскатайте в прямоугольник, посыпьте ореховой начинкой. Сверните рулетом, нарежьте на порции. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут. Смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C. Подавайте остывшими, посыпав сахарной пудрой. Эти булочки особенно хороши с молоком или гранатовым соком!

