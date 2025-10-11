ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера

Этот ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов станет спасением для сладкоежек, следящих за фигурой. Он готовится без выпечки за пять минут. Для него даже миксер не нужен.

Вам понадобится 3 листа тонкого лаваша, 1-2 упаковки ванильного пудинга и 2 спелых банана. Разрежьте лаваш на будущие коржи удобным для вас размером. Соберите торт: выкладывайте слои лаваша, смазывайте пудингом и укладывайте тонкие кружочки банана. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус поражает нежностью: слои лаваша напоминают традиционное тесто, ванильный пудинг создает кремовую текстуру, а банан дает натуральную сладость вместо сахара. Этот десерт содержит в 3 раза меньше калорий, чем классический «Наполеон», но остается таким же вкусным!

