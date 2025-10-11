Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 09:46

ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов станет спасением для сладкоежек, следящих за фигурой. Он готовится без выпечки за пять минут. Для него даже миксер не нужен.

Вам понадобится 3 листа тонкого лаваша, 1-2 упаковки ванильного пудинга и 2 спелых банана. Разрежьте лаваш на будущие коржи удобным для вас размером. Соберите торт: выкладывайте слои лаваша, смазывайте пудингом и укладывайте тонкие кружочки банана. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус поражает нежностью: слои лаваша напоминают традиционное тесто, ванильный пудинг создает кремовую текстуру, а банан дает натуральную сладость вместо сахара. Этот десерт содержит в 3 раза меньше калорий, чем классический «Наполеон», но остается таким же вкусным!

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт.

Читайте также
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто
Общество
Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто
Торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из 3 ингредиентов без выпечки
Общество
Торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из 3 ингредиентов без выпечки
Медовик без хлопот: больше никакой мороки с коржами, а вкус еще лучше
Общество
Медовик без хлопот: больше никакой мороки с коржами, а вкус еще лучше
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
рецепты
торты
наполеон
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера Этот ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов станет спасением для сладкоежек, следящих за фигурой. Он готовится без выпечки за пять минут. Для него даже миксер не нужен.

>
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо его дедушки
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.