День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:50

Если хочется экзотики на ужин, готовлю сабджи с ананасом — 20 минут и на столе ароматное блюдо из Индии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это индийское блюдо стало для меня настоящим открытием — картофель в пикантном карри с неожиданными сладкими нотами ананаса создает удивительную гармонию вкусов. Ароматная асафетида и свежая кинза делают блюдо по-настоящему аутентичным. Такой ужин готовится быстро, но запоминается надолго.

Готовлю я так: 400 граммов картофеля очищаю и нарезаю кубиками, 100 граммов сладкого перца — соломкой. В глубокой сковороде разогреваю растительное масло, добавляю половину чайной ложки асафетиды и щепотку смеси карри — томлю специи 30 секунд до аромата. Кладу картофель и обжариваю 5-7 минут, затем добавляю перец и 300 граммов кусочков ананаса. Солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце обильно посыпаю свежей кинзой. Подаю как самостоятельное блюдо или с рисом басмати — получается сытно, ароматно и необычно.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте
Общество
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте
Нутрициолог дала советы по контролю аппетита
Здоровье/красота
Нутрициолог дала советы по контролю аппетита
Милохин рассказал о новой необычной карьере в Дубае
Шоу-бизнес
Милохин рассказал о новой необычной карьере в Дубае
Вкуснее мяса по-французски. Курица с киви и сыром по-новогоднему: простой и быстрый ужин без возни и заморочек
Общество
Вкуснее мяса по-французски. Курица с киви и сыром по-новогоднему: простой и быстрый ужин без возни и заморочек
Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество
Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
еда
рецепты
Индия
ананасы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Эстонии отказалась от титула самой красивой женщины страны
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.