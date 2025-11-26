День матери
26 ноября 2025 в 21:30

Самая ходовая и простая начинка для тарталеток: готовим вкусный стол на Новый год быстро и без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Самая ходовая и простая начинка для тарталеток: готовим вкусный стол на Новый год быстро и без мороки. Эта начинка стала настоящей звездой моего новогоднего стола! Готовила в прошлом году — гости были в полном восторге и сказали, что это даже лучше традиционного оливье. Сочетание корейской моркови, нежного сыра и ароматных грибов создает просто взрыв вкуса в хрустящей тарталетке!

Берем: морковь по-корейски — 50 г, яйца — 2 шт., шампиньоны — 200 г, лук — 1/2 шт., огурцы маринованные — 1 шт., сыр плавленый — 1 шт., майонез — 1-2 ст.л., соль, перец, масло растительное, тарталетки песочные — 12-15 шт.

Яйца отвариваю вкрутую и натираю на крупной терке вместе с плавленым сырком — предварительно охлажденным для легкости натирания. Корейскую морковь мелко рублю — если попадаются длинные полоски, смело режу их ножницами прямо над миской! Лук с шампиньонами обжариваю до золотистости и полного испарения жидкости — этот аромат сводит с ума! Остужаю и смешиваю с остальными ингредиентами. Маринованный огурчик режу мелкими кубиками — он дает приятную кислинку.

Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу. Даю начинке постоять 10-15 минут — чтобы все вкусы соединились. Аккуратно наполняю тарталетки и украшаю зеленью.

Ранее мы готовили овощную солянку. Проверенный рецепт рагу с кабачками и баклажанами.

