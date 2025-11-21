Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе

Домашние синнабоны — это сочетание воздушного дрожжевого теста, теплого коричного аромата и сливочной глазури. Для классического варианта используют 500 г муки, 200 мл теплого молока, 2 яйца, 80 г сахара, 80 г сливочного масла, 7 г сухих дрожжей, щепотку соли. На начинку берут 120 г сливочного масла комнатной температуры, 150 г коричневого сахара и 2 ст. л. молотой корицы. Для глазури — 150 г сливочного сыра, 50 г масла и 80 г сахарной пудры.

Молоко соединяют с дрожжами и частью сахара, оставляют на несколько минут. Затем вмешивают яйца, растопленное масло, соль и муку — тесто должно быть мягким и эластичным. После подъема его раскатывают в прямоугольник, смазывают маслом, посыпают смесью сахара и корицы. Заготовку сворачивают плотным рулетом и нарезают на улитки толщиной 3–4 см.

Булочки выкладывают в форму, дают подойти и выпекают при 180 градусах около 25 минут. Готовые синнабоны с корицей покрывают сливочной глазурью — она плавится от тепла и делает булочки особенно нежными. Этот десерт сохраняет мягкость и на следующий день, оставаясь насыщенно ароматным.

