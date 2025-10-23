Идеальный кетозавтрак: сырники на кокосовой муке

Уникальность техники заключается в поэтапном формировании сфер: быстрое замораживание творожной сердцевины с конфитюром позволяет создать эффект взрыва вкуса, а двойная панировка в измельченной макадамии и кокосовой муке с ванильным протеином образует необычную хрустящую текстуру.

Ингредиенты: фермерский творог 9% (500 г), охлажденные белки - 2 шт., кокосовая мука (40 г), ванильный протеин (15 г), орехи макадамии (50 г), мякоть одного помело, желатин (10 г), стевия (по вкусу), цедра лайма и апельсина (по 1 ч. л.), пудра из сушеной малины (для сервировки).

Приготовьте цитрусовый конфитюр: мякоть помело прогрейте с желатином и стевией, добавьте цедру, разлейте по формочкам и заморозьте. Творог пробейте блендером с белками и кокосовой мукой до состояния воздушного мусса. Сформируйте из творожной массы тонкие лепешки, в центр каждой поместите замороженный кубик конфитюра, сформируйте идеальные сферы. Обваляйте каждую в смеси измельченной макадамии и ванильного протеина. Запекайте на пергаменте при 180 °C ровно девять минут до появления золотистого оттенка. Подавайте на подушке из кокосового крема, украсив пудрой из сушеной малины и лепестками миндаля.

