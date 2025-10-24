Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:30

Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья Хотите приготовить сытный и полезный обед всего за полчаса? Попробуйте куриные котлетки с картофелем, кабачком и болгарским перцем, которые запекаются в духовке. Эти овощи делают котлеты особенно нежными и ароматными, а блюдо получается легким — всего 93 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 450 г фарша из куриной грудки, 6 шт. картофеля, 1 шт. кабачка, 1 шт. болгарского перца, 1 шт. лука и 2 зубчика чеснока. Овощи и лук натрите на крупной терке, чеснок мелко порубите. Смешайте овощи с фаршем, добавьте соль, паприку, сухой чеснок и смесь перцев по вкусу, тщательно перемешайте.

Сформируйте котлетки одинакового размера и выложите их на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Запекайте в духовке, разогретой до 220 °C, 25–30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте свежей зеленью — сочные, ароматные котлетки готовы радовать вкусом и пользой!

Раннее мы делились рецептом, который готовить ровно 15 минут. Чумовая курочка терияки — семья подсела на нее.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
