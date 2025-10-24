Корейская закуска из филе курицы с морковью — вкуснее любых салатов! Вкусно на ужин и перекус

Когда хочется добавить в повседневное меню ярких красок и пикантных вкусов, корейская закуска из куриного филе с морковью становится идеальным решением. Это блюдо удачно сочетает в себе сытность мясного компонента и свежесть овощей, объединенных насыщенным соево-чесночным маринадом с характерной остринкой. Такой микс текстур и оттенков вкуса — от нежности курицы до хрустящей моркови — никого не оставит равнодушным. Закуска хороша тем, что ее можно приготовить заранее: после непродолжительного настаивания в холодильнике она раскрывается еще полнее, что делает ее удобным вариантом как для быстрого ужина, так и для внезапного визита гостей.

Для приготовления возьмите 500 г куриного филе, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла. Для маринада: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого красного перца, 1 ч. л. кунжутного масла, соль и черный перец по вкусу. Курицу нарежьте тонкими полосками и обжарьте на масле до готовности. Морковь натрите на специальной терке, лук нарежьте полукольцами. Смешайте в миске все компоненты маринада. В глубокой посуде соедините курицу, морковь и лук, залейте маринадом и тщательно перемешайте. Дайте закуске настояться в холодильнике 1-2 часа. Перед подачей посыпьте поджаренным кунжутом.

