Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:00

Корейская закуска из филе курицы с морковью — вкуснее любых салатов! Вкусно на ужин и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется добавить в повседневное меню ярких красок и пикантных вкусов, корейская закуска из куриного филе с морковью становится идеальным решением. Это блюдо удачно сочетает в себе сытность мясного компонента и свежесть овощей, объединенных насыщенным соево-чесночным маринадом с характерной остринкой. Такой микс текстур и оттенков вкуса — от нежности курицы до хрустящей моркови — никого не оставит равнодушным. Закуска хороша тем, что ее можно приготовить заранее: после непродолжительного настаивания в холодильнике она раскрывается еще полнее, что делает ее удобным вариантом как для быстрого ужина, так и для внезапного визита гостей.

Для приготовления возьмите 500 г куриного филе, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла. Для маринада: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого красного перца, 1 ч. л. кунжутного масла, соль и черный перец по вкусу. Курицу нарежьте тонкими полосками и обжарьте на масле до готовности. Морковь натрите на специальной терке, лук нарежьте полукольцами. Смешайте в миске все компоненты маринада. В глубокой посуде соедините курицу, морковь и лук, залейте маринадом и тщательно перемешайте. Дайте закуске настояться в холодильнике 1-2 часа. Перед подачей посыпьте поджаренным кунжутом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья
Общество
Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Общество
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Незаслуженно забытый салат из 90-х: «Огонек» из 4 дешевых ингредиентов
Общество
Незаслуженно забытый салат из 90-х: «Огонек» из 4 дешевых ингредиентов
Луковые чипсы из 3 ингредиентов: полезная закуска уходит в миг хоть с супом, хоть с пивом
Общество
Луковые чипсы из 3 ингредиентов: полезная закуска уходит в миг хоть с супом, хоть с пивом
Этот салат съедается наравне с дорогими: готовим «Копейку» из свеклы — самый бюджетный и самый вкусный
Общество
Этот салат съедается наравне с дорогими: готовим «Копейку» из свеклы — самый бюджетный и самый вкусный
курица
закуски
салаты
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.