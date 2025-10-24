Незаслуженно забытый салат из 90-х: «Огонек» из 4 дешевых ингредиентов

Этот незаслуженно забытый салат из 90-х «Огонек» поразит вас своей простотой приготовления и гармонией вкуса. Он готовится всего из четырех дешевых ингредиентов.

Вам понадобится: 3–4 средние моркови, 1 банка консервированного зеленого горошка (400 г), 1 крупная луковица и 3–4 столовые ложки майонеза. Морковь отварите до мягкости, остудите и нарежьте аккуратными кубиками. Лук мелко порубите и для смягчения резкости можно обдать кипятком. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте горошек без жидкости и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике.

Вкус получается удивительно сбалансированным: сладковатая вареная морковь идеально сочетается с нежным горошком, а лук добавляет пикантную остроту, которую смягчает майонез. Этот салат особенно хорош как дополнение к мясным блюдам или как самостоятельная закуска, а его яркий цвет и простая геометрия нарезки вызывают приятное чувство ностальгии по советской эпохе общественного питания.

