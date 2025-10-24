Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:30

Этот салат съедается наравне с дорогими: готовим «Копейку» из свеклы — самый бюджетный и самый вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат съедается наравне с дорогими: готовим «Копейку» из свеклы — самый бюджетный и самый вкусный! Он так и называется, потому что для него нужны самые обычные ингредиенты, которые почти всегда есть под рукой. Но стоит их собрать вместе — и получается яркий, нарядный и удивительно вкусный салат, который может украсить любой праздничный стол. Его любят за насыщенный вкус, нежную текстуру и ту самую домашнюю нотку, которая вызывает аппетит с первого взгляда.

Для приготовления потребуется 220 г вареной свеклы, 200 г моркови, 200 г картофеля, 3 вареных яйца, банка зеленого горошка, 50 г твердого сыра, зубчик чеснока и 90 г майонеза. Все ингредиенты натираются на терке и укладываются слоями, каждый из которых слегка смазывается майонезом. Салат получается сочным, но не тяжелым. В нем приятно ощущаются и нежность овощей, и легкая остринка чеснока, а сыр придает мягкий сливочный вкус. После того как блюдо немного настоится в холодильнике, перед вами будет яркий, аппетитный салат, от которого трудно оторваться.

Раннее мы готовили невероятный салат «Одуванчик». Всего 4 ингредиента и никакой мороки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
