Этот салат съедается наравне с дорогими: готовим «Копейку» из свеклы — самый бюджетный и самый вкусный! Он так и называется, потому что для него нужны самые обычные ингредиенты, которые почти всегда есть под рукой. Но стоит их собрать вместе — и получается яркий, нарядный и удивительно вкусный салат, который может украсить любой праздничный стол. Его любят за насыщенный вкус, нежную текстуру и ту самую домашнюю нотку, которая вызывает аппетит с первого взгляда.

Для приготовления потребуется 220 г вареной свеклы, 200 г моркови, 200 г картофеля, 3 вареных яйца, банка зеленого горошка, 50 г твердого сыра, зубчик чеснока и 90 г майонеза. Все ингредиенты натираются на терке и укладываются слоями, каждый из которых слегка смазывается майонезом. Салат получается сочным, но не тяжелым. В нем приятно ощущаются и нежность овощей, и легкая остринка чеснока, а сыр придает мягкий сливочный вкус. После того как блюдо немного настоится в холодильнике, перед вами будет яркий, аппетитный салат, от которого трудно оторваться.

