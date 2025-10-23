Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 20:28

Закидываю в блендер яйца, орехи и чеснок — и вкуснейшая намазка на хлеб готова: вкуснота за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закидываю в блендер яйца, орехи и чеснок — и вкуснейшая намазка на хлеб готова. Эта вкуснота за 5 минут особенно хороша на черном хлебе или тостах, а также как начинка для тарталеток или лаваша. Хранить ее можно в холодильнике до трех дней, но обычно это ароматное лакомство исчезает со стола в первый же день!

Вам понадобится: 3 отварных вкрутую яйца, полстакана очищенных грецких орехов (50 г), 2 зубчика чеснока, 100 г размягченного сливочного масла, пучок свежего укропа и соль по вкусу. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и измельчите до однородной пастообразной консистенции. Если масса получается слишком густой, можно добавить 1–2 столовые ложки сметаны или майонеза.

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежная яичная основа с кремовой текстурой сливочного масла идеально сочетается с пикантными ореховыми нотками и ярким чесночным ароматом, а свежий укроп добавляет освежающую пряность.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные маффины с чесноком и кабачком.

Дарья Иванова
Д. Иванова
