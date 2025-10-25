Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 05:41

Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника

РИАН: в деле о хищениях на фортификациях под Белгородом появился новый фигурант

Здание суда Здание суда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках громкого дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области обвиняемый бизнесмен Сергей Петряков дал показания на своего предполагаемого соучастника, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Он указал на предпринимателя Константина Зимина. Его адвокаты оспаривают доводы и показания Петрякова.

Обоснованность подозрения в причастности Константина Зимина <...> не подтверждена. Все обвинение строится на показаниях обвиняемого Петрякова, которые противоречат материалам уголовного дела, цитирует агентство судебные документы.

Обвиняемые являются ответчиками по иску Генпрокуратуры. Суд уже взыскал по нему около 925 млн рублей с группы лиц, включая бывшего вице-губернатора региона Рустэма Зайнуллина и экс-главу управления капстроительства Алексея Сошникова.

Политиков уличили в использовании должностных полномочий для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону. Они заключали контракты с подконтрольными фирмами, среди которых ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв», на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова. Он проходит по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Белгородская область
хищения
суды
фигуранты
