Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника

Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника РИАН: в деле о хищениях на фортификациях под Белгородом появился новый фигурант

В рамках громкого дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области обвиняемый бизнесмен Сергей Петряков дал показания на своего предполагаемого соучастника, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Он указал на предпринимателя Константина Зимина. Его адвокаты оспаривают доводы и показания Петрякова.

Обоснованность подозрения в причастности Константина Зимина <...> не подтверждена. Все обвинение строится на показаниях обвиняемого Петрякова, которые противоречат материалам уголовного дела, — цитирует агентство судебные документы.

Обвиняемые являются ответчиками по иску Генпрокуратуры. Суд уже взыскал по нему около 925 млн рублей с группы лиц, включая бывшего вице-губернатора региона Рустэма Зайнуллина и экс-главу управления капстроительства Алексея Сошникова.

Политиков уличили в использовании должностных полномочий для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону. Они заключали контракты с подконтрольными фирмами, среди которых ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв», на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова. Он проходит по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе.