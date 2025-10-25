Россиян предупредили, что грозит за установку новогодней елки в подъезде Эксперт ЖКХ Бондарь: за установку новогодней елки в подъезде может грозить штраф

Установка новогодней елки в подъезде может повлечь за собой штраф, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, праздничное украшение лестничной клетки следует согласовать с соседями.

Размещение новогодней елки в подъезде имеет свои нюансы. Подъезд считается общим имуществом всех собственников по статье 36 Жилищного кодекса РФ, поэтому устанавливать там что-либо без согласия жильцов нельзя. Кроме того, елка может нарушать постановление правительства РФ № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима», если будет загромождать эвакуационные пути. За нарушение требований пожарной безопасности граждан могут оштрафовать по статье 20.4 КоАП РФ на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что если из-за украшений происходит пожар, который повреждает имущество, то штраф может составить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, по словам эксперта, в случае серьезных последствий возможна уголовная ответственность по статье 219 УК РФ, предусматривающая наказание до трех лет лишения свободы.

Перед тем как украсить подъезд законно, вероятно, лучше получить согласие соседей и уведомить управляющую компанию. Строго соблюдайте правила безопасности: не перекрывайте проходы, держите елку подальше от стен и батарей. Используйте только сертифицированные гирлянды и не оставляйте их включенными без присмотра, — заключил Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что расклейка объявлений на подъездной двери может привести к штрафу. По его словам, размер взыскания составляет от полутора тысяч до двух тысяч рублей.