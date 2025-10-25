Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 октября: инфографика

В ночь на 25 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 БПЛА.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Ростовской области, 19 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Калужской области, 11 БПЛА — над территорией Смоленской области, 9 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву, по 8 БПЛА — над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, по 1 БПЛА — над территориями Тверской и Тульской областей, — сообщили в военном ведомстве.