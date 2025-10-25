Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 07:44

Президент Венесуэлы обратился к Трампу на английском языке

Мадуро призвал к миру из-за эскалации напряженности с США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке, он призвал хозяина Белого дома не нападать на республику. Трансляция велась на YouTube-канале Firstpost.

Нет войне, нет войне, только мир, — отметил он.

Ранее Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. По его словам, вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».

До этого сообщалось, что президент США развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на администрацию Мадуро. По данным источников, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

При этом политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

Николас Мадуро
Дональд Трамп
войны
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главаря ОПС из 90-х объявили в международный розыск из-за бойцов СВО
Стало известно, пойдет ли SHAMAN во второй раз на «Интервидение»
Наследие Древнего Египта: изобретения, которыми мы пользуемся до сих пор
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Идеальные осенние колготки: как выбрать теплые и практичные
В Диснейленде во Флориде продолжилась череда странных смертей
На Украине объявлена угроза баллистики из-за возможного запуска «Орешника»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 октября: инфографика
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Сочи
Протестующие прогнали президента Румынии под крики: «Убирайся на Украину»
Попытка трудоустроиться на маркетплейсы может привести к мошенникам
Неожиданный дуэт: десерт из тыквы и груши для гурмана
Карпина могут убрать? Главный матч тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», кто фаворит
«Дезинфекция» позиций ВСУ, атаки на Москву: новости СВО к утру 25 октября
Овечкин повторил еще два рекорда Гретцки
Президент Венесуэлы обратился к Трампу на английском языке
В Британии раскрыли новую тактику «коалиции желающих» против России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 октября
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.