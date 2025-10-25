Президент Венесуэлы обратился к Трампу на английском языке Мадуро призвал к миру из-за эскалации напряженности с США

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке, он призвал хозяина Белого дома не нападать на республику. Трансляция велась на YouTube-канале Firstpost.

Нет войне, нет войне, только мир, — отметил он.

Ранее Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. По его словам, вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».

До этого сообщалось, что президент США развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на администрацию Мадуро. По данным источников, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

При этом политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.