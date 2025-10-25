Карпина могут убрать? Главный матч тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», кто фаворит

Центральным матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет встреча петербургского «Зенита» и московского «Динамо». Игра пройдет 26 октября в 17:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. У кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Динамо» выступают в сезоне РПЛ

После 12 туров «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. С начала сезона петербуржцы потерпели лишь одно поражение — в начале августа грозненский «Ахмат» оказался сильнее со счетом 1:0. Эта игра стала первой после возвращения в РПЛ для тренера Станислава Черчесова. Последняя встреча «Зенита» завершилась разгромом: в групповом этапе Кубка России коллектив Сергея Семака обыграл «Оренбург» — 6:0. По показателю забитых мячей петербуржцы занимают второе место, уступая только «Локомотиву» (24 — у «Зенита», 29 — у железнодорожников).

После неудачного старта динамовцы находятся в середине таблицы, занимая восьмое место с 16 очками. Можно отметить сверхрезультативную «перестрелку» бело-голубых с «Локомотивом» в начале месяца. Команда Валерия Карпина вела в конце первого тайма 2:1, но в итоге уступила со счетом 3:5. В последнем матче в Кубке динамовцы разгромили самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Кто является фаворитом матча «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» потерял достаточно много очков в начале чемпионата, хоть и находится недалеко от лидеров. По этой причине команде Семака надо обязательно обыгрывать «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер петербуржцев Борис Раппопорт. По его мнению, после ухода Марцела Лички Карпин ухудшил результаты столичной команды.

«Судя по последним играм, „Динамо“ стало набирать обороты, но „Зенит“ все равно значительно сильнее. У бело-голубых не самая надежная линия обороны, есть медленные игроки. Если в атаке „Зенит“ сыграет быстро и агрессивно, то выиграет матч. В то же время „Динамо“ может создать проблемы для обороны „Зенита“ — стал играть Константин Тюкавин, есть другие яркие футболисты. Но я думаю, что будет нерезультативный матч», — сказал Раппопорт.

Он отметил, что Карпина могут уволить из «Динамо», только если команда окажется в нижней части турнирной таблицы. Раппопорт считает, что этого не произойдет.

«Не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем не завалится и „Динамо“ окажется на 13–14-м месте. Вряд ли его приглашали, чтобы убрать через полгода. Ситуация неидеальная, но не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в „Динамо“, уже работают в других командах, тот же Черчесов в „Ахмате“. Сейчас сложно найти замену Карпину среди российских тренеров», — сказал специалист.

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что бело-голубые дадут бой «Зениту», хотя это будет тяжело сделать. По его мнению, команда Семака сильнее по составу и является явным фаворитом.

«„Зенит“ и „Краснодар“ остаются главными претендентами на чемпионство. Есть еще московские клубы, которые тоже будут бороться», — сказал Булыкин.

Тренер Александр Тарханов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что если «Динамо» сыграет с «Зенитом» так же, как в кубковой игре с «Крыльями Советов», то у команды будут шансы.

«„Зенит“ играет у себя дома, будет хороший настрой, ему нельзя терять очки. У „Динамо“ возникнут сложности. С „Ахматом“ выглядели нервозно, было много ошибок в обороне. Надо работать над защитой, с „Зенитом“ нельзя так ошибаться», — сказал Тарханов.

Кто является лидером в «Зените» и «Динамо»

Лучшим бомбардиром «Зенита» является россиянин Максим Глушенков — на его счету шесть мячей. По четыре гола у Андрея Мостового и колумбийца Матео Кассьерры, три — у Александра Соболева. Кроме того, серьезное давление на соперника могут оказать бразильские футболисты «Зенита» — центральный полузащитник Вендел (0+2 по системе «гол плюс пас»), крайние Луис Энрике и Педро (оба — 1+1).

Лучшими по системе «гол плюс пас» в «Динамо» являются бразильский полузащитник Бителло и нападающий Иван Сергеев, ранее выступавший за «Зенит» (4+2). По два забитых мяча имеют на своем счету россияне Максим Осипенко, Денис Макаров и Даниил Фомин. После травмы постепенно набирает форму главная звезда «Динамо» — нападающий Тюкавин. В двух последних играх он отметился забитым мячом и голевой передачей. Интересно будет понаблюдать за 21-летним нападающим Ульви Бабаевым, если Карпин выпустит его на поле. В матче с «Крыльями» на счету молодого форварда хет-трик.

История противостояния «Зенита» и «Динамо»

Воскресный матч между «Зенитом» и «Динамо» станет 172-м в истории противостояния клубов. За все время чаще победа оставалась за бело-голубыми — 70 раз. 56 матчей завершались победой «Зенита», 45 поединков закончились вничью.

В истории чемпионатов России внушительный перевес на стороне петербуржцев. «Зенит» победил в 33 матчах, «Динамо» — в 18, 16 поединков закончились вничью.

В официальных матчах в 2025 году команды встречались один раз. В концовке прошлого розыгрыша РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.

