Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют

Комиссия по этике Международной федерации шахмат (FIDE) рассмотрит слова 14-го чемпиона мира Владимира Крамника о смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого. Ряд пользователей Сети обвинили россиянина в оказании давления, которое могло привести к трагедии. Крамник назвал травлей планы FIDE и решил подать судебный иск. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти шахматиста Народицкого

Народицкий умер 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт. Его тело обнаружили руководитель местного шахматного клуба и украинский гроссмейстер Александр Бортник. Обстоятельства и причины смерти спортсмена пока неизвестны.

Родители Народицкого — иммигранты из СССР. Отец Владимир — с Украины, мать Елена — из Азербайджана. Он свободно владел русским языком, окончил Стэнфордский университет по специальности «история» и был автором нескольких шахматных книг.

В возрасте 18 лет Народицкий получил звание гроссмейстера. Он входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и топ-15 гроссмейстеров США. Среди его достижений — участие в командном чемпионате мира 2015 года, а также первое место на первенстве Америки в 2019 году. В августе 2025-го Народицкий победил на чемпионате США по блицу.

Помимо успешной игровой карьеры, шахматист был известен как талантливый комментатор, стример и преподаватель. Его каналы в соцсетях насчитывали сотни тысяч подписчиков. Он мог несколько часов кряду комментировать трансляции. Для западной аудитории гроссмейстер делал это на английском языке, а для поклонников из РФ — на русском.

Однако несколько месяцев назад Народицкого исключили из числа комментаторов Chess.com из-за конфликта вокруг программного обеспечения, которое обязали использовать всех, кто стримит «Титульные вторники» (еженедельные онлайн-турниры на платформе Chess.com, доступные только для игроков с международными шахматными званиями). Один из аккаунтов Народицкого был забанен на платформе за нарушение правил честной игры.

Во время стрима на Twitch 17 октября шахматист выглядел подавленным и раздраженным, засыпал прямо во время игры, ругался матом на русском языке и шутил на тему возможного ухода из жизни. Он напугал пользователей своим поведением.

Даниэль Народицкий Фото: Социальные сети

Почему пользователи Сети обвинили гроссмейстера Крамника в смерти Народицкого

После смерти Народицкого некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании давления, которое могло привести к трагедии. По их словам, в 2024 году он якобы публично обвинял американского игрока в мошенничестве в онлайн-шахматах. Однако эти заявления не были подкреплены доказательствами. Некоторые пользователи рассказали о затяжном конфликте между гроссмейстерами и выразили надежду на то, что семья покойного подаст на Крамника в суд.

Комментируя в соцсети X новость о смерти Народицкого, российский шахматист отметил, что неоднократно обращал внимание на тревожные симптомы в состоянии Народицкого. Крамник выразил обеспокоенность после просмотра его стрима, предположив, что гроссмейстер принимал более серьезные вещества, чем снотворное.

«Слишком высокая цена заплачена, но выходит, что я был единственным человеком, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу, требующих срочных мер от окружающих. В это время его „друзья“ заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики. Если так, то все это прогнило насквозь. Я, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочно что‑то предпринять. Тем, кто предпочитает обвинять и стыдить вместо того, чтобы помогать, я скажу одно. Произошла ужасная трагедия, и я надеюсь, что ее расследуют должным образом», — написал гроссмейстер.

Спустя два дня Крамник заявил о намерении обратиться в суд из-за обвинений и угроз, которые он получил в свой адрес после смерти Народицкого.

«Команда юристов уведомила полицию, письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности», — написал Крамник.

Владимир Крамник Фото: IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press

Почему FIDE рассмотрит слова Крамника о смерти Народицкого

Комиссия по этике Международной федерации шахмат рассмотрит слова Крамника о смерти Народицкого, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Я совместно с правлением FIDE официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого, в комиссию FIDE по этике и дисциплине для независимого рассмотрения», — заявил президент организации Аркадий Дворкович.

Он подтвердил, что международная федерация примет соответствующие меры в случае проявления неуважения, публичного преследования или травли в шахматном сообществе.

Гендиректор FIDE Эмиль Сутовский раскритиковал в соцсети X реакцию Крамника на известие о смерти Народицкого.

«Подход шахматиста к этому вопросу просто неприемлем. Его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE — не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции», — написал Сутовский.

В ответ Крамник заявил «Матч ТВ», что считает травлей решение Международной федерации шахмат и намерен подать судебный иск.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло с Народицким, какие причины его смерти. И в этот момент FIDE начинает такую кампанию против меня вместо того, чтобы рассмотреть мои доводы ранее. Это оскорбительно и несправедливо», — сказал Крамник.

Дворкович в разговоре с NEWS.ru отреагировал на намерение шахматиста подать в суд на организацию. «Без комментариев, это его личное дело», — сказал он.

Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в Федерации шахмат России отреагировали на проверку FIDE слов Крамника о Народицком

Крамник не может быть виновен в смерти Народицкого. Все подозрения пользователей Сети в его адрес притянуты за уши, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин. По его словам, истинная причина кончины гроссмейстера, возможно, кроется в психологическом расстройстве или глубокой депрессии.

«Никакой связи с Крамником я не вижу. Продолжается сложная ситуация вокруг разбирательства, кто из игроков читерит в онлайне. Она уже переросла в научный диспут. Если это связывают со смертью Народицкого, то все слишком сильно преувеличено. Основная причина заключается в чем-то другом, видимо в психологическом расстройстве или глубокой депрессии, и не имеет отношения к Крамнику. Все притянуто за уши. Возможно, кому-то это интересно, поэтому раскручивают такую линию», — высказал мнение Смагин.

Как российские гроссмейстеры отреагировали на смерть Народицкого

Международная шахматная федерация выразила соболезнования родным Народицкого.

«Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Даниэля», — говорится в сообщении.

Российский шахматист Ян Непомнящий назвал Народицкого приятным и харизматичным молодым человеком.

«Мы очень много играли в интернете и довольно мало общались в жизни. В 2022 году во время турнира в США он делал со мной большое видеоинтервью для портала Chess.com. Меня удивило, когда прекрасно говорящий по-русски Даниэль рассказал, что никогда не жил в русскоязычной стране, да и язык по большому счету доучивал самостоятельно, почерпнув в семье только базовые знания. Немыслимая и безвременная утрата для шахматного сообщества», — сказал Непомнящий.

Народицкий был очень приятным в общении, позитивным, доброжелательным человеком, с которым дружили многие. Его смерть стала полной неожиданностью, заявил NEWS.ru российский гроссмейстер Сергей Шипов. По его словам, у американского спортсмена нет громких титулов, но в молодом возрасте он являлся популяризатором шахмат.

Гроссмейстер Сергей Шипов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Боюсь, что в мировом масштабе наследие Народицкого не столь заметно. Это был сильный шахматист, очень сильный блицор и выдающийся пулевик (пуля — сверхбыстрый блиц, по минуте на партию. — NEWS.ru). Народицкий читал лекции, вел эфиры и писал качественные шахматные книги. Он был на моих эфирах, приходил к нам в чаты и всегда охотно общался с любителями шахмат. Даня был бодрым и здоровым молодым человеком. Ничто не предвещало беды, из-за чего шок еще сильнее. Вечная память», — сказал Шипов.

