Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА

Родителей школьницы из Кирова Калужской области оштрафовали на 2 тыс. рублей за публикацию видео с работой системы противовоздушной обороны, передает Telegram-канал Mash. В частности, несовершеннолетняя выложила в Сети кадры, на которых было запечатлено уничтожение дрона ВСУ в районе местного военного аэродрома.

В материале сказано, что полиция сразу установила автора видео. С семьей провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Утром 24 октября пресс-служба Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв белой Toyota Camry на оживленной трассе в Краснодаре попал на видео. На кадрах было видно, как сначала из движущегося автомобиля начинает валить дым, а затем происходит детонация. По обнародованным данным, причиной ЧП стал взорвавшийся газовый баллон в машине.