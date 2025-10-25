Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 07:03

В громком деле о хищениях у бойцов СВО появились новые фигуранты

В деле о хищении у участников СВО в Шереметьево появилось семь новых фигурантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семь новых фигурантов появилось в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, они были арестованы в Москве по делу об участии в преступном сообществе.

В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте, — отметил он.

По этому уголовному делу уже арестованы свыше 30 человек. Среди них есть предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и другие участники преступного сообщества. Они специализировались на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы.

Ранее сообщалось, что сын главаря появившегося еще в 90-е годы Лобненского ОПС Игоря Бардина Владимир арестован по громкому уголовному делу о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Как объяснил источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение по статье о создании преступной организации или участии в ней.

Шереметьево
СВО
хищения
фигуранты
