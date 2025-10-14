Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 03:30

Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери

Юрист Салкин: расклейка объявлений на подъездной двери грозит штрафом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Расклейка объявлений на подъездной двери грозит штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Штраф составляет от полутора до двух тысяч рублей, добавил он.

По статье 8.13 КоАП Москвы предусмотрен штраф за расклейку объявлений, если оно размещено в месте, не предназначенном для информации, без разрешения собственника или управляющей компании. Штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от 5 тыс. рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. По его словам, за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.

юристы
штрафы
нарушения
наказания
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Алек Болдуин попал в новую передрягу
Африканская страна дебютирует на чемпионате мира по футболу
«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского
Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов
Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии
Россиянам рассказали, кому молиться для снятия стресса на работе
Россиянам могут разрешить менять поликлинику чаще
Автоюрист ответил, как избежать штрафов за каршеринг
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.