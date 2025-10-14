Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери Юрист Салкин: расклейка объявлений на подъездной двери грозит штрафом

Расклейка объявлений на подъездной двери грозит штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Штраф составляет от полутора до двух тысяч рублей, добавил он.

По статье 8.13 КоАП Москвы предусмотрен штраф за расклейку объявлений, если оно размещено в месте, не предназначенном для информации, без разрешения собственника или управляющей компании. Штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей, — объяснил Салкин.

