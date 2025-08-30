День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 05:30

Салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра «Чечил» и корейской моркови! Этот рецепт покорил миллионы своей простотой и невероятным вкусом. Попробовав всего один раз, вы будете готовить его снова и снова! Идеальное сочетание копченого сыра, сочной моркови по-корейски и нежных яиц создает настоящую симфонию вкуса.

Ингредиенты

  • Сыр чечил (копченый косичкой) — 150 г
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
  • Майонез — 150 г

Приготовление

  1. Перед смешиванием слегка нарежьте или нарвите сыр чечил на волокна — так он лучше распределится по салату и раскроет свой аромат. Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и очистите. Натрите их на крупной терке. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
  2. В большой миске соедините все ингредиенты: тертые яйца, сыр, морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся.

Подавайте как самостоятельное блюдо или как закуску. Этот салат станет звездой любого стола — и повседневного, и праздничного!

Ранее мы готовили настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный.

салат
сыр
корейская морковь
кукуруза
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарт татен со сливами: простой французский пирог из готового теста
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Адыгею
Столб дыма заметили над Сызранью после громких взрывов
Беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу пять районов Ростовской области
Заморозки, мокрый снег, ветер: погода в России на неделе 1–7 сентября
«Благодарим»: власти Венесуэлы внезапно обратились к Марии Захаровой
Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа
Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины
Трамп решил игнорировать решение суда
Россиянам рассказали, как правильно мыть куриные яйца
Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская
Стало известно, как повлияют на Украину политические ссоры в Польше
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.