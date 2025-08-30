Салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра «Чечил» и корейской моркови! Этот рецепт покорил миллионы своей простотой и невероятным вкусом. Попробовав всего один раз, вы будете готовить его снова и снова! Идеальное сочетание копченого сыра, сочной моркови по-корейски и нежных яиц создает настоящую симфонию вкуса.
Ингредиенты
- Сыр чечил (копченый косичкой) — 150 г
- Яйца вареные — 4 шт.
- Морковь по-корейски — 200 г
- Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
- Майонез — 150 г
Приготовление
- Перед смешиванием слегка нарежьте или нарвите сыр чечил на волокна — так он лучше распределится по салату и раскроет свой аромат. Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и очистите. Натрите их на крупной терке. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
- В большой миске соедините все ингредиенты: тертые яйца, сыр, морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся.
Подавайте как самостоятельное блюдо или как закуску. Этот салат станет звездой любого стола — и повседневного, и праздничного!
Ранее мы готовили настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный.