Салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра «Чечил» и корейской моркови! Этот рецепт покорил миллионы своей простотой и невероятным вкусом. Попробовав всего один раз, вы будете готовить его снова и снова! Идеальное сочетание копченого сыра, сочной моркови по-корейски и нежных яиц создает настоящую симфонию вкуса.

Ингредиенты

Сыр чечил (копченый косичкой) — 150 г

Яйца вареные — 4 шт.

Морковь по-корейски — 200 г

Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)

Майонез — 150 г

Приготовление

Перед смешиванием слегка нарежьте или нарвите сыр чечил на волокна — так он лучше распределится по салату и раскроет свой аромат. Яйца отварите вкрутую (8–10 минут), остудите и очистите. Натрите их на крупной терке. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок. В большой миске соедините все ингредиенты: тертые яйца, сыр, морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся.

Подавайте как самостоятельное блюдо или как закуску. Этот салат станет звездой любого стола — и повседневного, и праздничного!

