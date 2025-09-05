Мы придумали, куда деть тонны помидоров! Готовим невероятную итальянскую закуску! Вяленые помидоры на зиму — вкуснятина на бутерброды, в пасту и пиццу! Ароматный деликатес, который стоит приготовить, пока летний сезон. Нужно просто загрузить в духовку и забыть на 5 часов.
Ингредиенты
- Помидоры — 2,5 кг
- Чеснок — 2 головки
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Прованские травы — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 300 мл
Приготовление
- Помидоры разрезать пополам, удалить мякоть (по желанию). Выложить на противень, посыпать солью, сахаром и травами. Сушить в духовке при 100 °C 4–5 часов.
- В стерильные банки уложить помидоры с дольками чеснока, залить подогретым маслом. Хранить в холодильнике.
