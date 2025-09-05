Вяленые помидоры на зиму! Вкуснятина на бутерброды, в пасту и пиццу

Мы придумали, куда деть тонны помидоров! Готовим невероятную итальянскую закуску! Вяленые помидоры на зиму — вкуснятина на бутерброды, в пасту и пиццу! Ароматный деликатес, который стоит приготовить, пока летний сезон. Нужно просто загрузить в духовку и забыть на 5 часов.

Ингредиенты

Помидоры — 2,5 кг

Чеснок — 2 головки

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Прованские травы — 1 ст. л.

Оливковое масло — 300 мл

Приготовление

Помидоры разрезать пополам, удалить мякоть (по желанию). Выложить на противень, посыпать солью, сахаром и травами. Сушить в духовке при 100 °C 4–5 часов. В стерильные банки уложить помидоры с дольками чеснока, залить подогретым маслом. Хранить в холодильнике.

