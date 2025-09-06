Вдова похоронила мать: как живет семья Шатунова после его смерти

Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 52 года экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. У поклонников певца стало традицией приходить в эту дату на могилу артиста на Троекуровском кладбище с букетами белых роз. Живущий в Германии промоутер Игорь Сенгер поделился воспоминаниями о Шатунове. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто помог воскресить карьеру Шатунова

— У каждого человека существует некий саундтрек его жизни. Это музыка и песни, под которые он вырос. И многие из моего поколения, к примеру, выросли на песнях «Ласкового мая». Мы даем слушать эти хиты нашим детям и внукам…

У Юры ведь весьма скромные вокальные данные. Он и сам это понимал и не кичился своей популярностью. В какой-то момент она пошла на спад, он перестал выступать. Это было в нулевые. Жил в Германии, занимался семьей и сидел на попе ровно.

Но тут бывший директор «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов предложил ему вернуться на сцену. К Кудряшову по-разному можно относиться, многие его недолюбливают в шоу-бизнесе. Но второй взлет популярности Юры случился именно благодаря ему.

Юрий Шатунов, 2021 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Шатунов был хорошим, добрым парнем, без звездных закидонов и амбиций. Самоироничен и самодостаточен. Каждый, кто его знал, сказал бы о нем: «Клевый пацан».

Как-то я организовывал очередной концерт русских артистов в Германии, пригласил и Юру. Он приехал, к счастью, без Аркадия. Юра тогда жил во Франкфурте, мы с партнерами за ним послали машину. Он приехал с рюкзачком, вышел.

Аркаша по телефону требовал у меня, чтобы Юре дали спеть 20 песен. А у нас был лимит по времени. Попросили самого артиста: «Юр, а споешь пять?» «Нет проблем, пять так пять», — очень просто ответил он. «Что тебе нужно для работы?» — спросил я, помня о многостраничных райдерах некоторых артистов с капризами-причудами.

«Мне нужен только микрофон, больше ничего», — сообщил Шатунов.

И он прекрасно выступил, уехал. Через некоторое время договорились, что снова приедет и выступит. Но Аркадий нашел ему на тот же день и то же время какую-то другую работу. И Шатунов поехал туда по требованию директора.

«Шатунов тоже мог бы разрулить все вопросы с Разиным»

— Аркадий был его деловым партнером и помог Юре вернуться на сцену, как я уже сказал. Шатунов был благодарен ему за это. Я думаю, что Шатунов тоже мог бы разрулить все вопросы с Разиным. Не было бы ни судов, ни склок. Повторюсь, Юра был очень хорошим, договороспособным. Если в некоторые ситуации не вмешивались третьи лица.

Я с ним недавно разговаривал по телефону. Он живет в Турции, жив-здоров. Показался мне очень грустным. У меня к нему, кстати, абсолютно положительные эмоции. И как продюсер я понимаю все его требования. «Ласковый май» — его проект, он его создал. Хотя песни — Кузнецова, а вокал — Шатунова и других мальчишек. Но именно Андрюха Разин вывел местечковый ансамбль на всесоюзный уровень.

И по отношению к ребятам, выступавшим в коллективе, он сделал все от него зависящее. Покупал им квартиры и машины, помогал во всех их делах и проблемах. Как отец им был. Зря на него обижаются поклонницы Шатунова, Разин — не злодей в этой истории.

Андрей Разин Фото: Антон Круглов/РИА Новости

Знаю от общих знакомых, что супруга Шатунова — очень хорошая женщина. У них с Юрой двое детей. Сын окончил школу, дочь еще учится. Очень жаль, что растут теперь без отца.

Вдова Юрия, по моей информации, не вышла замуж и не планирует. Некоторое время назад она сообщила, что еще и маму похоронила. То есть осталась без двух самых близких людей.

Почему у Шатунова нет звания заслуженного или народного артиста России

— Есть процедура подачи документов, и кто-то должен этим заниматься. К примеру, Бари Алибасов подсуетился за своих ребят, и им дали звания: и Вове Политову, и Славе Жеребкину. Абсолютно заслуженно, я считаю.

Шатунов реально народный артист. Если вы посетите его могилу в день смерти и день рождения, вы в этом убедитесь. Сотни людей приезжают со всей России и из-за границы почтить его память. Это и есть народная любовь и признание, безо всяких регалий.

У Юрия действительно был плотный рабочий график. Ну бывает такое, что организм просто не выдерживает. Да и есть такое слово «судьба». Одному человеку отмерено 100 лет, а другому всего 48, как Шатунову. Или вообще 17. У Разина, помните, сын умер. Просто шел по улице и упал, сердце отказало. Всегда особенно жаль, когда молодые уходят.

