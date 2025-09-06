Приметы на Евтихия Тихого 6 сентября: ясный месяц к холодам, роса к теплу

Шестое сентября в народном календаре отмечено как день Евтихия Тихого. Этот период был важен для завершения полевых работ и начала подготовки к зимнему сезону. Мудрость поколений, основанная на многовековых наблюдениях, сохранила множество метких примет, позволяющих предугадать погоду на ближайшие месяцы. Внимательное отношение к природным знакам помогало нашим предкам строить планы и избегать неприятностей.

Тихий и безветренный день сулил сохранение сухой погоды и позволял рассчитывать на высокий урожай семян будущего года.

Если на небе сияет яркое солнце, а ночью отчетливо виден месяц, то следует ожидать скорого наступления ненастья с обильными осадками.

Сильный и порывистый ветер, ломающий сухие ветви с деревьев, напротив, предрекает сухую и малоснежную зиму, что было плохой новостью для озимых посевов.

Утренняя роса, не исчезающая до самого полудня, считается верным признаком затяжной и дождливой осени.