06 сентября 2025

Приметы на Евтихия Тихого 6 сентября: ясный месяц к холодам, роса к теплу

Шестое сентября в народном календаре отмечено как день Евтихия Тихого. Этот период был важен для завершения полевых работ и начала подготовки к зимнему сезону. Мудрость поколений, основанная на многовековых наблюдениях, сохранила множество метких примет, позволяющих предугадать погоду на ближайшие месяцы. Внимательное отношение к природным знакам помогало нашим предкам строить планы и избегать неприятностей.

Погодные приметы на Евтихия Тихого

  • Тихий и безветренный день сулил сохранение сухой погоды и позволял рассчитывать на высокий урожай семян будущего года.

  • Если на небе сияет яркое солнце, а ночью отчетливо виден месяц, то следует ожидать скорого наступления ненастья с обильными осадками.

  • Сильный и порывистый ветер, ломающий сухие ветви с деревьев, напротив, предрекает сухую и малоснежную зиму, что было плохой новостью для озимых посевов.

  • Утренняя роса, не исчезающая до самого полудня, считается верным признаком затяжной и дождливой осени.

  • Густой туман, стелющийся по земле утром, предвещает теплую и мягкую погоду на ближайшие недели.

Приметы на основе поведения птиц и зверей 6 сентября

  • Вороньи стаи, поднимающие громкий и тревожный гам, предупреждали о приближении непогоды или ненастья.

  • Если домашняя птица начинает ощипывать собственные перья и прятать голову под крыло, это расценивалось как предвестие резкого похолодания.

  • Внезапная молчаливость лесных птиц и их исчезновение из виду указывает на скорое ненастье и сильный ветер.

Приметы на 6 сентября — что можно и нельзя делать на Евтихия Тихого Приметы на 6 сентября — что можно и нельзя делать на Евтихия Тихого Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Наблюдение за белкой, активно делающей запасы и утепляющей свое гнездо, позволяло судить о ранней и суровой зиме.

  • Неспокойное поведение гусей, их гогот и взмахи крыльями также сулили быстрое изменение погодных условий.

Что нельзя и что нужно делать на Евтихия Тихого

  • Категорически запрещалось отправляться в дальнюю дорогу, особенно в одиночестве, так как это сулило множество неприятностей и опасностей в пути.

  • Нельзя было оставлять входную дверь открытой, чтобы в дом не проникла нечистая сила и не ушли благополучие с удачей.

  • Следовало избегать ссор и конфликтов с домочадцами: любая ссора в этот день грозила затянуться надолго.

  • Запрещалось подбирать монеты и другие ценности, найденные на перекрестке, чтобы не перенять чужое горе.

Обязательными делами в этот день считалась уборка льна и заготовка семян для будущего посева. Хозяева кормили домашних птиц и скотину отборным кормом, чтобы обеспечить их здоровье на весь год. Вечером всей семьей было принято собираться за столом и делиться планами: это укрепляло семейные узы и приносило гармонию в дом.

Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.

