27 сентября 2025 в 10:56

Мощнейший ураган разбушевался в Атлантике

Ураган «Умберто» в Атлантике усилился до четвертой категории из пяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ураган «Умберто» в Атлантике стремительно усилился до четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в национальном центре США по наблюдению за ураганами (NHC). По его данным, скорость ветра в эпицентре достигает 230 км/ч.

Стихия, движущаяся в северо-западном направлении, представляет серьезную угрозу для судоходства и прибрежных зон Карибского региона. Уже в выходные дни опасные волны, вызванные ураганом, достигнут Северных Подветренных и Виргинских островов, Пуэрто-Рико и Бермуд.

Ранее посольство России в Китае предупредило граждан о приближении супертайфуна «Рагаса» и рекомендовало отложить поездки или пересмотреть маршруты. Циклон был признан одним из самых мощных в этом сезоне, он двигался к южным провинциям КНР.

До этого В МЧС сообщили, что более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке 20 сентября. По данным ведомства, 29 из них были ощутимы. Также в МЧС обратили внимание, что специалисты фиксируют активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова.

ураганы
природа
ветер
Атлантика
