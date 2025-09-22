«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:08

Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки из-за тайфуна «Рагаса»

Фото: Tian Jianchuan/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Китае предупредило граждан о приближении супертайфуна «Рагаса» и рекомендовало отложить поездки или пересмотреть маршруты. Циклон признан одним из самых мощных в этом сезоне, он движется к южным провинциям КНР, сообщает пресс-служба дипмиссии.

По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун «Рагаса», признанный одним из самых мощных в этом сезоне, — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что 24–25 сентября стихия ударит по острову Хайнань, Гуанси-Чжуанскому автономному району, провинции Гуандун и специальным административным районам Макао и Гонконг. Кроме того, тайфун затронет провинцию Юньнань. Ожидаются масштабные наводнения, проливные дожди и разрушительный ураган.

Также дипломаты призвали россиян в опасных регионах ограничить передвижение, запастись зарядными устройствами и продуктами питания. Кроме того, российских граждан попросили следить за информацией от местных властей.

Ранее Метеорологическое управление КНР сообщило, что супертайфун «Рагаса» достигнет берегов материкового Китая 24 сентября. В настоящее время он находится между островом Тайвань и северными филиппинскими островами. Ожидается, что в среду, 24 сентября, тайфун дойдет до южной провинции КНР Гуандун. Затем он настигнет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао.

тайфуны
Китай
циклоны
посольства
