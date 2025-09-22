«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 08:40

На Китай надвигается супертайфун «Рагаса»

Супертайфун «Рагаса» достигнет берегов Китая 24 сентября

Фото: Liang Xu/XinHua/Global Look Press

Супертайфун «Рагаса» достигнет берегов материкового Китая 24 сентября, сообщило Метеорологическое управление страны. В настоящее время он находится между островом Тайвань и северными филиппинскими островами.

Ожидается, что в среду, 24 сентября, тайфун дойдет до южной провинции КНР Гуандун. Затем он настигнет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. Двигаясь в западном направлении, тайфун также обрушится на Вьетнам и Камбоджу.

Ранее более 41 тыс. человек эвакуировали в провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Тапа». При этом в 182 образовательных учреждениях, где обучалась около 120 тысяч детей, временно прекратили занятия. Последствия тайфуна ликвидировали спасательные бригады из более чем 3,3 тыс. человек, применялась спецтехника.

До этого около тысячи российских туристов оказались заблокированы на острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города. В некоторых городах были повалены деревья, повреждены автомобили.

Китай
тайфуны
метеорологи
катаклизмы
порывы ветра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мобилизованные украинцы начали писать в российский чат-бот прямо из ТЦК
В Госдуме дали Киеву одно обещание после смертоносной атаки по Крыму
Гастроэнтеролог рассказала, кому не повредит ночной прием пищи
Украина «потеряла» титулованного спортсмена
В Татарске нашли еще одну опасную для детей школу
Посол России объяснил риски создания бесполетной зоны над Украиной
Экс-чиновника управделами президента обвинили в крупном хищении
Пытки и унижения закончились для блогера смертью в прямом эфире
Главу города Владимира обвинили в получении миллионной взятки
В Германии сравнили «Интервидение» с Евровидением и огорчились
В Германии раскрыли денежные потери из-за диверсии на «Северных потоках»
Путин обратился к российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана
Власти подтвердили «крайне сложную» ситуацию в российском регионе из-за ВСУ
Раскрыто состояние пострадавших после атаки дронов ВСУ на Крым
В России товары первой необходимости станут дороже
Врачи едва не изъяли органы у живого мужчины
Турист заснял последние секунды жизни после нападения медведя
Появились кадры попавшей под удар БПЛА школы в поселке Форос
Российский посол рассказал об интересе страны ЕС к ведению бизнеса в РФ
Бывшую жену свердловского вице-губернатора посадили под домашний арест
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.