На Китай надвигается супертайфун «Рагаса»

Супертайфун «Рагаса» достигнет берегов материкового Китая 24 сентября, сообщило Метеорологическое управление страны. В настоящее время он находится между островом Тайвань и северными филиппинскими островами.

Ожидается, что в среду, 24 сентября, тайфун дойдет до южной провинции КНР Гуандун. Затем он настигнет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. Двигаясь в западном направлении, тайфун также обрушится на Вьетнам и Камбоджу.

Ранее более 41 тыс. человек эвакуировали в провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Тапа». При этом в 182 образовательных учреждениях, где обучалась около 120 тысяч детей, временно прекратили занятия. Последствия тайфуна ликвидировали спасательные бригады из более чем 3,3 тыс. человек, применялась спецтехника.

До этого около тысячи российских туристов оказались заблокированы на острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города. В некоторых городах были повалены деревья, повреждены автомобили.