Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:08

Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна

Более 41 тысячи человек эвакуировали в китайском Гуандуне из-за тайфуна «Тапа»

Более 41 тысячи человек эвакуировали в провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Тапа», сообщило агентство Xinhua со ссылкой на власти региона. При этом в 182 образовательных учреждениях, где обучаются около 120 тысяч детей, временно прекратили занятия.

В общей сложности более 41 тысячи человек по всему городу Цзянмэнь были эвакуированы из опасных районов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированных жителей направили в пункты временного размещения. Последствия тайфуна ликвидируют спасательные бригады из более чем 3,3 тысячи человек, применяется спецтехника. При этом в соседнем городе Янцзян для жителей открыли аварийные убежища.

Ранее около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города.

Тайфун «Каджики» прошел по курортному острову Хайнань в конце августа. В некоторых городах были повалены деревья, повреждены автомобили.

Китай
тайфуны
эвакуации
бедствия
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Власти Непала жестко отреагировали на вторжение протестующих в парламент
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.