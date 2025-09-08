Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна

Более 41 тысячи человек эвакуировали в провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Тапа», сообщило агентство Xinhua со ссылкой на власти региона. При этом в 182 образовательных учреждениях, где обучаются около 120 тысяч детей, временно прекратили занятия.

В общей сложности более 41 тысячи человек по всему городу Цзянмэнь были эвакуированы из опасных районов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированных жителей направили в пункты временного размещения. Последствия тайфуна ликвидируют спасательные бригады из более чем 3,3 тысячи человек, применяется спецтехника. При этом в соседнем городе Янцзян для жителей открыли аварийные убежища.

Ранее около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города.

Тайфун «Каджики» прошел по курортному острову Хайнань в конце августа. В некоторых городах были повалены деревья, повреждены автомобили.