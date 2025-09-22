Власти Китая забили тревогу из-за супертайфуна на юге страны

На юге Китая объявлен второй уровень чрезвычайной готовности из-за супертайфуна «Рагаса», передает 360.ru. Власти принимают меры для снижения возможного ущерба.

Одновременно на Филиппинах началась эвакуация жителей опасных районов — уже перемещено более 10 тыс. человек. Ожидается, что тайфун затронет прибрежные территории и способен вызвать серьезные разрушения.

Ранее в пакистанской провинции Пенджаб крупнейшее наводнение в истории унесло 97 жизней и заставило правительство эвакуировать около 2,4 млн человек. Более 4,5 тысяч деревень пострадали от стихии. Эвакуированы около 1,9 млн голов скота. В пострадавших районах отсутствуют электричество и связь, из-за чего власти используют дроны для доставки еды и медикаментов.

Кроме того, в немецкой деревне Дрогниц ночью сильная гроза вызвала разрушительный пожар, практически полностью уничтоживший центр населенного пункта. Буря разразилась внезапно, пока жители спали, и огонь быстро охватил дома и прилегающие постройки. В результате пожара сгорели три жилых дома, несколько хозяйственных зданий, фермы и амбары.