«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:56

Власти Китая забили тревогу из-за супертайфуна на юге страны

Власти Китая объявили второй уровень чрезвычайной готовности из-за тайфуна

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

На юге Китая объявлен второй уровень чрезвычайной готовности из-за супертайфуна «Рагаса», передает 360.ru. Власти принимают меры для снижения возможного ущерба.

Одновременно на Филиппинах началась эвакуация жителей опасных районов — уже перемещено более 10 тыс. человек. Ожидается, что тайфун затронет прибрежные территории и способен вызвать серьезные разрушения.

Ранее в пакистанской провинции Пенджаб крупнейшее наводнение в истории унесло 97 жизней и заставило правительство эвакуировать около 2,4 млн человек. Более 4,5 тысяч деревень пострадали от стихии. Эвакуированы около 1,9 млн голов скота. В пострадавших районах отсутствуют электричество и связь, из-за чего власти используют дроны для доставки еды и медикаментов.

Кроме того, в немецкой деревне Дрогниц ночью сильная гроза вызвала разрушительный пожар, практически полностью уничтоживший центр населенного пункта. Буря разразилась внезапно, пока жители спали, и огонь быстро охватил дома и прилегающие постройки. В результате пожара сгорели три жилых дома, несколько хозяйственных зданий, фермы и амбары.

Китай
тайфуны
бедствия
стихии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Первый снег спрогнозировали в одном регионе в конце сентября
В Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу
«Пусть будет»: Эрдоган об инициативе союза с Россией и КНР
Почти 30 беспилотников сбили над российским регионом за четыре часа
Политолог объяснил, почему Маску крайне важно зарыть топор войны с Трампом
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.