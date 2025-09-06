Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:18

Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления

Центр немецкой деревни Дрогниц превратился в руины после удара молнии

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

В немецкой деревне Дрогниц минувшей ночью разразилась мощная гроза, которая привела к разрушительному пожару, передает Bild. В результате этого стихийного бедствия центр деревни был практически полностью уничтожен.

Внезапная буря разразилась, когда все жители уже спали. Огонь мгновенно охватил жилые дома и прилегающие территории. В результате пожара уничтожены три жилых дома, несколько хозяйственных построек, фермы и амбары.

В результате инцидента 18 человек, включая двухлетнего ребенка и 96-летнего пожилого человека, получили травмы. Множество людей были вынуждены срочно покинуть свои жилища и искать временное убежище у близких родственников. Некоторые из них нашли приют у соседей или в специальных пунктах временного размещения.

По данным издания, общий ущерб оценивается примерно в €1 млн (около 95,5 млн рублей).

Ранее в американском штате Южная Каролина из-за удара молнии произошел взрыв трансформатора, что вызвало перебои в работе электросетей. Энергетические компании оперативно восстановили подачу электроэнергии, но в момент аварии были временные отключения.

Германия
деревни
происшествия
молния
пожары
