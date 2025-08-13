Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 00:09

Молния взорвала трансформатор в американском штате

DM: молния вызвала перенапряжение в ЛЭП Южной Каролины взрывом трансформатора

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В американском штате Южная Каролина удар молнии привел к взрыву трансформатора и перебоям в работе электросетей. По данным Daily Mail, обошлось без пострадавших, однако авария вызвала временное отключение электроэнергии и транспортные заторы.

Мощный разряд молнии стал причиной возгорания трансформатора. Удар пришелся на энергообъект, что привело к перенапряжению в сети и отключению электричества в близлежащих районах. Взрыв сопровождался яркой вспышкой и густым дымом, что вызвало тревогу у местных жителей.

Энергетические компании оперативно приступили к устранению последствий аварии. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в течение нескольких часов. Власти призвали жителей соблюдать осторожность во время непогоды.

Ранее сообщалось, что табун из семи лошадей убило ударом молнии в Башкирии. Животных пасли возле линий электропередачи в селе Первое Туркменево Баймакского района.

До этого в Дагестане на Кировской подстанции из-за удара молнии произошел взрыв. В результате был поврежден обеспечивающий электричеством насосную станцию первого подъема (НС-1) фидер. Из-за стихии без воды остался город Избербаш с населением порядка 60 тысяч человек.

