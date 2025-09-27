Появилось видео с дронами на дне двух озер под Челябинском

Появилось видео с дронами на дне двух озер под Челябинском Подводные дроны впервые засняли глубины озер Увильды и Тургояк под Челябинском

Ученые и активисты исследовали дно озер Увильды и Тургояк с помощью подводных дронов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области. На глубине были обнаружены как живые организмы, так и следы человеческой деятельности.

Члены научно-исследовательской экспедиции <...> впервые проплыли и засняли на видео дно котловин озер. Они изучили градиент вертикальных температур, включая термоклин, нашли на дне водоемов антропогенные и живые объекты, — сказано в сообщении.

