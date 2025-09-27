Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:51

Появилось видео с дронами на дне двух озер под Челябинском

Подводные дроны впервые засняли глубины озер Увильды и Тургояк под Челябинском

Озеро Тургояк Озеро Тургояк Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ученые и активисты исследовали дно озер Увильды и Тургояк с помощью подводных дронов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области. На глубине были обнаружены как живые организмы, так и следы человеческой деятельности.

Члены научно-исследовательской экспедиции <...> впервые проплыли и засняли на видео дно котловин озер. Они изучили градиент вертикальных температур, включая термоклин, нашли на дне водоемов антропогенные и живые объекты, — сказано в сообщении.

Ранее группа ученых из Китая и России вышла в Охотское море для исследования климатических изменений и состояния экосистем. Экспедиция стартовала на судне «Академик Опарин». Совместная работа специалистов позволит разгадать гидрохимические тайны не только Охотского моря, но и всего океана.

До этого ученые выявили в Атлантическом океане новую зону формирования тектонического разлома. По данным специалистов, это потенциально может вызывать одни из самых мощных землетрясений и цунами. Они объяснили, что подводные воды проникают в горные породы абиссальной равнины юго-западнее Португалии, ослабляя их и вызывая расслоение мантии.

