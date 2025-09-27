Автор песен «Любэ» объяснил, почему современные треки быстро забываются Автор песен «Любэ» Шаганов заявил о кризисе песенной лирики в России

Поэт-песенник Александр Шаганов, автор хитов группы «Любэ», считает, что России не хватает новых авторов, способных создавать песни с глубоким лирическим содержанием. Из-за его отсутствия современные треки быстро забываются слушателями, рассказал он в интервью ТАСС.

Сегодня очень не хватает настоящей песенной лирики. Старшее поколение авторов подарило нам золотой запас — песни, которые звучат до сих пор. Но сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что песни живут месяц-два, и их забывают, — приводит его слова агентство.

Автор таких хитов как «Комбат» и «Атас!» указал, что современным авторам часто не хватает «творческой мускулатуры» — образности, чувства ритма и рифмы. Шаганов убежден, что молодых поэтов-песенников необходимо целенаправленно обучать, чтобы они могли продолжать традиции отечественной музыки.

Александр Шаганов является автором текстов более 500 песен, большинство из которых вошли в репертуар групп «Любэ» и «Иванушки International». Среди них «Владимирская Русь», «От Волги до Енисея», «Там, за туманами», «Ребята с нашего двора», «Девчонка-девчоночка», «Тучи» и многие другие.

