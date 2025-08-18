Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:10

Россиянам назвали способ дешевле всего провести отпуск

Турэксперт Ансталь: дешевле всего путешествовать самостоятельно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дешевле всего отправиться в путешествие самостоятельно без посредников, рассказала NEWS.ru туристический эксперт Наталья Ансталь. По ее словам, на электричке из Москвы можно поехать в Рязань, Тверскую область или иные регионы.

В этом году в нашей стране наметилась еще одна тенденция — активно развивается внутренний туризм в областях. К примеру, из Москвы можно поехать в Рязань, Тверскую область, отправиться в круиз по Золотому кольцу. И это стоит гораздо меньше отдыха на морях. В столице вы можете спокойно сесть на «Сапсан», доехать до Санкт-Петербурга и отдохнуть, не тратя тонны денег, — рассказала эксперт.

По ее словам, кроме этого, снизилась цена на отдых в России по некоторым направлениям. По-прежнему россияне предпочитают проводить отпуск на юге, но из-за разлива нефти в начале года существенно подешевела Анапа. Сейчас отдых там стоит в разы дешевле, чем годами ранее, и остается по-прежнему популярным.

Ранее сообщалось, что стоимость тура в Абхазию, включая перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле, начинается от 109,6 тысяч рублей. По данным туроператоров, аналогичная путевка в Турцию стоит минимум 100,1 тысячи.

отпуск
экономия
отдых
поезд
Москва
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.