Россиянам назвали способ дешевле всего провести отпуск

Дешевле всего отправиться в путешествие самостоятельно без посредников, рассказала NEWS.ru туристический эксперт Наталья Ансталь. По ее словам, на электричке из Москвы можно поехать в Рязань, Тверскую область или иные регионы.

В этом году в нашей стране наметилась еще одна тенденция — активно развивается внутренний туризм в областях. К примеру, из Москвы можно поехать в Рязань, Тверскую область, отправиться в круиз по Золотому кольцу. И это стоит гораздо меньше отдыха на морях. В столице вы можете спокойно сесть на «Сапсан», доехать до Санкт-Петербурга и отдохнуть, не тратя тонны денег, — рассказала эксперт.

По ее словам, кроме этого, снизилась цена на отдых в России по некоторым направлениям. По-прежнему россияне предпочитают проводить отпуск на юге, но из-за разлива нефти в начале года существенно подешевела Анапа. Сейчас отдых там стоит в разы дешевле, чем годами ранее, и остается по-прежнему популярным.

Ранее сообщалось, что стоимость тура в Абхазию, включая перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле, начинается от 109,6 тысяч рублей. По данным туроператоров, аналогичная путевка в Турцию стоит минимум 100,1 тысячи.