Туроператор сравнил стоимость отдыха в Абхазии и Турции

Стоимость тура в Абхазию во второй половине августа, включая перелет, недельное проживание в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 109,6 тысячи на двоих, рассказали NEWS.ru в «Русском Экспрессе». Аналогичный тур в Турцию стоит минимум 100,1 тысячи рублей, следует из данных туроператора.

Стоимость тура в Абхазию во второй половине августа с перелетом и проживанием семь ночей в отеле четыре звезды на «все включено» начинается от 109,6 тысячи рублей за двоих. Цена аналогичного тура в Турцию (отель четыре звезды, семь ночей, «все включено») стартует от 100,1 тысячи рублей, — сообщили в «Русском Экспрессе».

В компании отметили, что в Абхазии не так много отелей работают по системе «все включено». В этом году в стране открылось несколько таких гостиниц. По данным туроператора, спрос на туры Абхазию в этом году стабильный, при этом места есть практически во всех объектах размещения.

Ранее российские туристы, заплатившие до 700 тысяч рублей за отдых в турецком отеле Ducala Lara в Анталье, пожаловались на антисанитарию, поломки и стройку на территории. По их словам, в номерах не убираются, не работают лифты и кондиционеры, а еду подают на треснутой посуде. Некоторые семьи с детьми оказались вынуждены спать на одной кровати, несмотря на заявленный премиум-уровень отеля.