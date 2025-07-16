Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию

Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию Туристы из России сняли на видео антисанитарию в отеле Антальи

Российские туристы, заплатившие 700 тысяч рублей за отдых в турецком отеле Ducala Lara в Анталье, столкнулись с антисанитарными условиями, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». Отдыхающие сняли на видео происходящий там ужас.

Одна из туристок рассказала, что ее поселили в неубранный номер, где остались следы пребывания предыдущих гостей. Она отметила, что в отеле не работают лифт, кондиционер и сауна, а в ресторане подают еду на треснутой посуде. После душа, по ее словам, вода заливает всю комнату из-за протечек.

Гости также пожаловались на постоянное отключение воды и электричества на несколько часов и продолжающуюся стройку на территории отеля. Отсутствие лифтов заставляет родителей с колясками подниматься по лестницам.

Проблемы возникают и с бронированием: некоторые семьи с детьми вынуждены делить одну кровать на всех. Стоимость проживания в Ducala Lara, позиционирующем себя как премиум-отель, составляет от 30 до 60 тысяч рублей за ночь.

Ранее туристы из России отправились в отпуск в Египет и оказались в недостроенном отеле. Отдыхающие отдали за недельный тур 185 тысяч рублей за двоих.