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05 июля 2025 в 13:24

Туристы из России приехали в Египет и оказались в недостроенном отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристов из России, приехавших в отпуск в Египет, заселили в недостроенный гостиничный комплекс, передает Telegram-канал SHOT. По словам журналистов, отдыхающие заплатили за недельный тур на двоих 185 тысяч рублей, получив вид из окна на стройку.

Речь идет об отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort, постояльцы которого заявили, что их не предупредили о реновации, проводимой в комплексе. Они пытаются добиться переселения в другие номера, однако администрация отеля разводит руками и говорит, что свободных номеров нет, и предлагает подождать, пока кто-то выселится.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что обеспеченные туристы выбирают отдых в роскошных египетских и турецких отелях, или же Мальдивы и Кубу, обходя вниманием Абхазию. В последней практически отсутствуют отели и рестораны класса премиум и люкс. Тем не менее, отметила она, в Гагре имеется один четырехзвездочный отель, который предлагает обслуживание по схеме «все включено». Однако некоторые состоятельные туристы все же могут пожертвовать комфортом ради абхазской природы, добавила блогер.

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