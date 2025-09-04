Саммит ШОС — 2025
Нотки Прованса: варенье из слив с розмарином и черным перцем

Нотки Прованса: варенье из слив с розмарином и черным перцем Нотки Прованса: варенье из слив с розмарином и черным перцем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru знает рецепт потрясающего зимнего десерта. Готовим вместе варенье из слив «Прованс».

Нужны: сливы сорта «венгерка» — 1 кг (без косточек, нарезанные дольками), сахар-песок — 600 г, розмарин свежий — 2 веточки (иголки отделить от стебля), перец черный горошком — 1 ч. л., сок лимона свежевыжатый — 2 ст. л. (около 30 мл).

Как готовить варенье из слив на зиму: фрукты с сахаром оставьте на кухне на 4 часа, чтобы выделился сок. Потом прикипятите, не забывая помешивать. Проварите 6–7 минуток, уберите пену и забудьте о массе на ночь.

Отправьте в варенье из слив иголки розмарина, перец горошком и цитрусовый сок. Варите около получаса, чтобы сироп загустел. Снимите пенку.

Горячий десерт разлейте по чистым емкостям. Стерилизуйте при 100 градусах: 0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут. Герметично закатайте, переверните на крышку и остужайте под ватным одеялом сутки.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как сделать баклажанную икру с фундуком.

Алина Ясинская
