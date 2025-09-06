Обращение России по ситуации в Буче распространят в ООН

Обращение Российской Федерации к генеральному секретарю ООН по вопросу инсценировки в Буче будет официально распространено в организации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Документ направят в Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН.

Представитель генерального секретаря пояснил, что такая процедура соответствует регламенту организации. Любое государство-член имеет право обратиться с просьбой о распространении документа.

Дюжаррик подчеркнул, что тема событий в Буче неоднократно обсуждалась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом позиция ООН по данному вопросу остается неизменной.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что постоянное представительство России при ООН направило Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по инсценировке в Буче. По словам дипломата, ответ организации, полученный в июле 2025 года, не содержал конкретной информации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в городе Буче Киевской области в 2022 году были постановкой, а их исполнители известны. По его словам, западные СМИ неправильно освещали события.