«Мы знаем, кто это делал»: Лукашенко раскрыл детали событий в Буче Лукашенко заявил, что исполнители постановки в Буче известны

События в городе Буче Киевской области в 2022 году были постановкой, а их исполнители известны, заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, западные СМИ неправильно освещали события.

Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал, — сообщил глава государства.

Лукашенко уточнил, что Минску известны личности организаторов и номера автомобилей, на которых они прибыли. Он добавил, что ранее уже говорил об этом публично, однако в западных странах предпочли замять этот вопрос.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что события в Буче были сфабрикованы по образцу фальсификаций времен ВОВ. Она напомнила об октябре 1944 года, когда в Неммерсдорфе немецкая пропаганда обвинила советских солдат в зверствах против мирных жителей. По ее словам, тогда нацистская пресса развернула кампанию с громким заголовком «Ярость советских бестий». Захарова подчеркнула, что в Буче использовали тот же метод: постановочные кадры и ложные обвинения в адрес российской армии.