Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:16

«Мы знаем, кто это делал»: Лукашенко раскрыл детали событий в Буче

Лукашенко заявил, что исполнители постановки в Буче известны

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

События в городе Буче Киевской области в 2022 году были постановкой, а их исполнители известны, заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, западные СМИ неправильно освещали события.

Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал, — сообщил глава государства.

Лукашенко уточнил, что Минску известны личности организаторов и номера автомобилей, на которых они прибыли. Он добавил, что ранее уже говорил об этом публично, однако в западных странах предпочли замять этот вопрос.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что события в Буче были сфабрикованы по образцу фальсификаций времен ВОВ. Она напомнила об октябре 1944 года, когда в Неммерсдорфе немецкая пропаганда обвинила советских солдат в зверствах против мирных жителей. По ее словам, тогда нацистская пресса развернула кампанию с громким заголовком «Ярость советских бестий». Захарова подчеркнула, что в Буче использовали тот же метод: постановочные кадры и ложные обвинения в адрес российской армии.

Буча
Александр Лукашенко
СВО
Запад
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.