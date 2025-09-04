Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 09:48

«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче

Захарова заявила, что ответ ООН по расследованию в Буче является отпиской

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Постпредство России в ООН в июле получило ответ по расследованию провокации Киева в Буче, однако это была простая отписка, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга на Восточном экономическом форуме. По ее словам, документ «не стоил бумаги, на которой был написан». Выступление дипломата транслировалось на RuTube-канале министерства.

Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской. Аргументация ооновцев проста, незатейлива, — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, секретариат ООН сознательно уклоняется от конструктивного взаимодействия с Москвой по расследованию провокации в Буче, что нарушает уже существующую практику сотрудничества с государствами в интересах реализации правосудия. Такой подход российскую сторону устроить не может, заключила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп осознает разрушительные последствия политики Вашингтона в украинском кризисе. Дипломат уточнила, что к высказываниям главы Белого дома о стремлении к мирному урегулированию конфликта необходимо относиться с серьезным вниманием и концентрацией.

Буча
провокации
Мария Захарова
ООН
