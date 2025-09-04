Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:37

Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине

Захарова: Трамп понимает катастрофическую роль США в событиях на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп осознает разрушительные последствия политики Вашингтона в украинском кризисе, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС. На полях ВЭФ она подчеркнула, что к его высказываниям о стремлении к мирному урегулированию необходимо относиться с серьезным вниманием и концентрацией.

У меня есть ощущение, опять же мое личное, что есть какая-то доля осознания той катастрофической роли, которую Соединенные Штаты Америки сыграли в этой трагедии. И я думаю, что нужно всячески, с огромным вниманием и с большой концентрацией, и оценивать, и относиться к этим заявлениям президента США в пользу мирного урегулирования, — высказалась Захарова.

Ранее она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о формате «НАТО-лайт» для своей страны, фактически спутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Украинский лидер озвучил еще один элемент желаемых гарантий — сохранение действующей численности ВСУ при обязательном обеспечении их оружием и финансами, отметила представитель МИД.

Мария Захарова
США
Украина
Дональд Трамп
ВЭФ
