Захарова заявила, что Зеленский спутал гарантии для Украины с «коктейлем» Захарова: Зеленский спутал гарантии безопасности НАТО с коктейлем

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем», говоря о формате «НАТО-лайт» для Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала соответствующее высказывание украинского лидера.

Я думаю, он с каким-то коктейлем перепутал, — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Зеленский также перечислил еще один пункт будущих гарантий безопасности, которые ему нужны, — сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием. Представитель МИД напомнила, что Зеленский сам и корректирует численность армии.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился, Москва исходит из того, что любая страна должна иметь подобные гарантии. Президент обратил внимание, что Россия в рамках специальной военной операции в первую очередь борется за право людей разговаривать на русском языке, а не за территории.

Президент России также подчеркнул, что никогда не исключал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров. Говоря о том, кем он считает Зеленского, Путин заявил, что тот является «действующим главой администрации» Украины.