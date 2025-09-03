Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин высказался о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории Путин: вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он отметил, что Москва исходит из того, что любая страна должна иметь подобные гарантии.

Нет, мы так вопрос не ставили и никогда не обсуждали. Гарантии безопасности — это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии и систему безопасности. И Украина в том числе. Это не связано с какими-то обменами, тем более с обменом территориями, — объяснил Путин.

Президент обратил внимание, что Россия в рамках СВО борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке. Он подчеркнул, что каждый должен жить в рамках своей культуры и традиций, переданных от прежних поколений.

Президент России также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.