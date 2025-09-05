Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 22:58

Провалившие антимигрантский экзамен дети записали видеообращение

Дети на русском языке обратились к обществу после несдачи мигрантского экзамена

Что изменится с 1 сентября 2025 года в школах Что изменится с 1 сентября 2025 года в школах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети, не сумевшие пройти обязательное тестирование по русскому языку для поступления в российские школы, обратились к общественности через видеообращение. Ролики с их участием и выражением беспокойства из-за сложившейся ситуации были распространены в Telegram-канале «Многонационал».

Несостоявшиеся школьники на русском языке говорили о доступе к образованию. Они объяснили, что якобы оказались лишены возможности получать знания в связи с недавно введенным в России тестированием. Данный экзамен на знание русского языка является обязательным для поступления в общеобразовательные учреждения.

По мнению обратившихся, ситуация требует внимания со стороны компетентных органов. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции ответственных структур на проблему.

Ранее сообщалось, что школа только для детей мигрантов появилась в Екатеринбурге. Школу № 149 полностью укомплектовали приезжими учащимися, а русских детей отправили в школу № 148.

До этого политолог, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков выразил мнение, что отказывать в образовании детям мигрантов означает отказывать им в социализации. Эксперт считает, что если такие дети не будут ходить в школу, то они так ничего и не узнают о российских традициях, культуре и законах.

русский язык
мигранты
экзамены
провалы
