Готовлю на зиму, но съедается за пару дней: закуска из кабачков в томате

Готовлю эти баночки на зиму, но съедаются за пару дней. Закуска из кабачков в томате получается очень нежной и прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и даже каши!

Рецепт: нарежьте 2 кг молодых кабачков кружочками, посолите и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок, затем промойте и обсушите. Для томатной заливки пропустите через мясорубку 1 кг помидоров, добавьте 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 5 измельченных зубчиков чеснока и пучок укропа. Доведите смесь до кипения, добавьте кабачки и тушите 20 минут на медленном огне. Горячую закуску разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Кабачки получаются нежными, в меру кисло-сладкими, с насыщенным томатным вкусом и пикантными нотками чеснока.

